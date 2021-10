Tiago Nunes lamenta chances perdidas contra o Palmeiras e critica calendário do Ceará

O técnico do Ceará, Tiago Nunes, lamentou a derrota para o Palmeiras por 2 a 1 no Castelão em jogo atrasado pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro, mais uma vez as chances de gol desperdiçadas.

Para ele, o Vovô poderia ter saído na frente no 1º tempo e que o gol do Palmeiras no fim da etapa inicial mudou o jogo.

"Fizemos um jogo na maior parte do tempo equilibrado, primeiro tempo principalmente no 1º tempo com as melhores chances e paramos no Weverton. Sofremos um gol de falta, em lance isolado, que mudou o panorama do jogo. No 2º tempo esperei um pouco mais para deixar a equipe mais ofensiva, criamos, mas faltou um melhor aproveitamento ofensivo e colocar pra dentro as chances que tivemos. Criamos 5 chances e marcamos um gol, já o Palmeiras criou quatro e fez dois".

Calendário

Ele também criticou o calendário no qual o Alvinegro está sendo submetido na Série A com os jogos atrasados. O do Palmeiras foi o 1º a ser jogado e o clube ainda terá o jogo atrasado contra o Bahia no dia 27.

Para o treinador, os jogos em sequência dificultam a preparação para o jogo, enquanto o adversário vem de semanas cheias para enfrentar o Vovô, como será o caso do Juventude, próximo adversário do Ceará em Caxias do Sul, pela 28ª rodada da Série A, no próximo sábado, às 17 horas no Alfredo Jaconi.

"Os jogos atrasados nos deixa com uma sobrecarga de partidas. Vamos atravessar o Brasil, e enfrentar mais uma vez um adversário que treinou a semana toda como preparação. O Ceará está contra tudo e contra todos agora".

Superação

Em seguida, o treinador afirmou que o Ceará precisará se superar em Caxias do Sul.

"O complicado é não temos tempo hábil de preparação para o jogo. Enfrentaremos um adversário muito pressionado, que na zona de rebaixamento, mas mudou o treinador, com uma semana de semana de preparação. Então o Ceará terá que se superar, dar toda energia que temos e montar uma boa estratégia de jogo, que será de muito físico, velocidade e precisaremos estar equilibrados e com força mental buscar a vitória".

Ceará e Juventude farão um confronto direto pela permanência na Série A e estão separados por 3 pontos. O Vovô é o 14º com 31 e o time gaúcho abre o Z4 com 28.

