Athletico-PR tenta contratação de goleiro Santos, do Fortaleza

O Athletico-PR tenta a contratação do goleiro Santos, do Fortaleza. O atleta de 34 anos está fora dos planos do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e sequer viajou com o elenco para a pré-temporada nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Diário do Nordeste.

No momento, os clubes trabalham no modelo da negociação. O arqueiro chegou ao Pici em 2024 ao ser comprado junto ao Flamengo por US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões na época), firmando um contrato até o fim de 2026. Apesar do status do reforço, não se firmou como um titular do Leão.

Ao todo, foram apenas quatro partidas, sendo preterido pelo titular João Ricardo. Além da dupla, a comissão técnica do Leão conta com o recém-chegado Brenno e Magrão, contratado no último ano.

Uma transferência é vista como positiva pelo staff. Revelado na base do Athletico-PR, Santos apresentou o melhor momento da carreira no Furacão, onde detém 268 partidas, além dos títulos do Campeonato Paranaense (2016, 2018 e 2020), da Sul-Americana (2018 e 2021) e da Copa do Brasil (2019). Com sucesso e convocações para a Seleção Brasileira, foi vendido ao Flamengo em 2022.

O time paranaense trabalha na montagem do elenco para a Série B do Brasileiro. Nas últimas semanas, também fechou com o lateral-direito Dudu, que deixou o Fortaleza.