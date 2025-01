Fortaleza vence Bayern de Munique e é campeão da Eurocup Delfzijl Sub-13

"Muito grandioso vencer diante de um gigante como o Bayern de Munique. Iniciamos este projeto em 2018, com um convite do Groningen, e desde então trabalhamos para captar atletas e conseguir desempenho esportivo. Gosto de relembrar aquela frase do Vojvoda que cita que não existem projetos impossíveis e sim pessoas impacientes, e seis anos após a primeira participação conquistamos o título. Parabenizar também o Alex Santiago que iniciou isso comigo lá em 2018, Irlando e Erisson, que cuidam muito bem da base, Paulo César, nosso Diretor de Esportes Olimpicos, e o técnico Júnior Negão, que foi o treinador em todas as participações",- comemorou o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.