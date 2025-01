Torcida do Ceará faz festa em 1º treino aberto do time na temporada; veja imagens

Mais de dez mil torcedores foram ao Estádio Presidente Vargas para acompanhar a apresentação do time do Ceará neste sábado (11). Léo Condé, jogadores e o staff do time tiveram o primeiro contato com a torcida em treino aberto. O repórter fotográfico Thiago Gadelha, do Sistema Verdes Mares, registrou o encontro que também teve a presença dos reforços.

VEJA AS IMAGENS:

Legenda: Pedro Henrique, novo atacante do Ceará. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Fernando Sobral retorna ao Ceará como reforço para 2025. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Jogadores do Ceará. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Jogadores do Ceará. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará, em conversa com jogadores. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Richard, goleiro do Ceará. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Luiz Otávio, zagueiro do Ceará. Foto: Thiago Gadelha/SVM