Fortaleza anuncia venda do lateral Bruno Melo ao Coritiba e se despede do jogador: 'um ídolo'

O Fortaleza comunicou, neste sábado (11), a venda do lateral Bruno Melo. O jogador, que é cria da base tricolor, se transferiu para o Coritiba. A negociação foi celebrada pelo Coxa nas redes sociais. O atleta tinha contrato com o Leão do Pici até o fim de 2025.

Depois do Fortaleza, o lateral foi emprestado ao Corinthians e ao Goiás. Em seguida retomou para o Tricolor e, desde 2024, atua por empréstimo no Coxa. Foram 44 jogos, com quatro gols e quatro assistências pela equipe paranaense.

Natural de Paracuru, o defensor chegou ao Leão do Pici em 2015. Desde então, o atleta disputou 213 partidas vestindo a camisa tricolor, sendo 209 oficiais. Foram sete temporadas defendendo a equipe e nove títulos somados: Campeonato Cearense (2015, 2016, 2019, 2020 e 2021), Copa do Nordeste (2019), Série B (2018) e Taça dos Campeões (2016 e 2017).

Além disso, o jogador participou do acesso à Serie B, à Série A e das classificações para a Sul-Americana em 2019 e para a Libertadores em 2021. O Leão do Pici se despediu do jogador nas redes sociais.

"Natural de Paracuru-CE e cria da base, o lateral foi aos poucos conquistando seu espaço dentro do Clube e foi peça fundamental em momentos decisivos, gravando seu nome na história como ídolo da instituição. Bruno Melo tem 29 gols com o Manto Tricolor, é o lateral com mais gols de toda a história do Clube da Garotada," publicou o clube.