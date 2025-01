Ceará faz 1º treino aberto e apresenta elenco de 2025 no PV; veja escalações

O Ceará realizou o primeiro treino aberto da temporada neste sábado (11). Mais de dez mil torcedores marcaram presença no primeiro contato com o time que vai disputar a temporada de 2025. Além do técnico Léo Condé, os jogadores Luiz Otávio e Richard marcaram presença no evento. O Vovô também contou com os reforços que puderam sentir o calor dos alvinegros de perto.

Em recuperação, Richard e Luiz Otávio não participaram das atividades. Bruno Tubarão e Lourenço também ficaram de fora. Os dois se lesionaram na reta final da temporada passada e seguem trabalho de recondicionamento físico. João Victor deixou o campo do PV após sentir o tornozelo.

Léo Condé definiu as equipes do treino da seguinte forma:

Colete cinza

Fernando Miguel; Aloísio (base), Éder, Ramon Menezes, Willian Machado, Eric Melo; Dieguinho, Matheus Araújo, Recalde; Kadu (base) e Galeano.

Colete Verde

Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, David Ricardo, Nicolas; Richardson, Fernando Sobral, Mugni; Pedro Henrique, Aylon e Fernandinho.

VEJA LISTA

Goleiros - Bruno Ferreira, Fernando Miguel, Keiller e Richard

Zagueiros - David Ricardo, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Marllon, Ramon Menezes, Willian Machado e Éder

Laterais - Eric, Dieguinho, Nicolas e Rafael Ramos,

Meio-campistas - Jorge Recalde, Lucas Mugni, Matheus Araújo, Richardson e Fernando Sobral

Atacantes - Aylon, Fernandinho, João Victor, Galeano, Pedro Henrique