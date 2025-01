Após amistosos, Marcelo Chamusca comenta sobre a preparação do Floresta para o Cearense

O Floresta realizou dois amistosos, o primeiro contra o Pacatuba e o segundo contra o Horizonte, no último sábado (11), visando a estreia no Campeonato Cearense. O treinador da equipe, Marcelo Chamusca, pediu a realização dos amistosos para observar melhor seu grupo. O Verdãoa estreia no Campeonato Cearense contra a equipe do Barbalha no domingo (19), às 16h, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE).

Após o fim dos amistosos, o foco agora é voltado para a estreia no campeonato estadual. Marcelo Chamusca comentou sobre a preparação que tem sido feita visando essa primeira partida, contra o Barbalha.

“Nós temos procurado otimizar esse período de treino, de preparação, para entrosar melhor a nossa equipe, entrosar os jogadores que chegaram contratados com os atletas que ficaram remanescentes da Fares Lopes, melhorar o padrão físico deles também, já que a gente vai entrar em uma competição de um nível alto, com equipes com grandes investimentos”, disse.

Legenda: O Floresta realizou amistoso contra o Horizonte no sábado e venceu por 2 a 0 Foto: @kely_fotografa / Floresta

O amistoso contra a equipe do Horizonte serviu também para Marcelo Chamusca avaliar sua equipe e pontuar aspectos positivos e o que ainda pode ser aprimorado. O técnico apontou o objetivo dele nesse período de treinamento e expôs o que pode melhorar em sua equipe.

“A gente tem procurado, dentro desse período, utilizar o tempo para construir uma equipe competitiva, uma equipe que jogue com intensidade e a gente está aproveitando. [...] Podemos melhorar muito ainda em vários aspectos, principalmente no aspecto tático, em cada fase do jogo a gente está trabalhando alguns conceitos que eu acho que a gente pode transferir melhor na nossa estreia na próxima semana”, contou.

Marcelo Chamusca também avaliou o trabalho que vem sendo realizado pela equipe e ressaltou que tem sido muito positivo. O treinador também se mostrou contente com o que tem visto de sua equipe.

“O resumo foi positivo e a gente conseguiu fazer um bom laboratório também em termos de observação, conseguimos legitimar os jogadores e melhorar no aspecto físico. Então eu acho que a preparação tem sido muito positiva para que a gente, na nossa estreia, estreie bem e faça uma competição no nível que nós temos procurado”, finalizou o treinador.