"Temos tudo para fazer um trabalho de excelência no Vozão", diz Marquinhos Santos

O técnico Marquinhos Santos falou pela 1ª vez como técnico do Ceará em entrevista coletiva de apresentação, após comandar o treino desta terça-feira (14), no clube. O treinador mostrou otimismo no trabalho que desenvolverá no Vozão.

"Temos tudo para fazer um trabalho de excelência no Vozão. O Ceará tem sua identidade, e farei ajustes e maneiras estratégicas de jogo. Trato o futebol se forma simples e objetiva, com a bola e sem a bola, a função que o jogador tem que exercer. Já tive contato com os jogadores e passei a mensagem que quero, de um Ceará ainda mais forte", disse ele.



Elogio

Apresentado ao elenco e também ao torcedor, que pode comparecer ao treinamento no Vovozão, Marquinhos elogiou a torcida alvinegra.



"Este contato com o torcedor foi essencial, me motivou ainda mais, e senti essa presença do torcedor, que sempre abraça o Vozão. Em várias oportunidades estive como adversário e sei que jogar com essa torcida é ter um 12º jogador. Foi uma surpresa foi muito positiva, além do que eu esperava de início. Se conquista o torcedor com vitórias, que vão se somando. Meus trabalhos recentes me credenciam e espero apoio do torcedor, que é o 12º jogador".



Estreia já quarta

Sem tempo a perder, Marquinhos Santos estreará pelo Ceará já nesta quarta-feira (15), pela 12ª rodada da Série A, contra o Atlético Mineiro no Castelão, às 19 horas pela 11ª rodada da Série A. Ele destacou o que quer do Vozão já em sua estreia como treinador.

"Quero um Ceará intenso, vertical, buscando o gol, trocar verticalidade e ofensividade com o Atlético Mineiro. Sabemos da equipe que eles têm, é o atual campeão brasileiro, mas não vamos nos retrair, não faremos um jogo reativo. Faremos um jogo que brigue, que tenha consciencia ser feito, garra, entrega, principal foco busca pela vitória".

Legenda: Marquinhos Santos elogiou o elenco do Ceará Foto: THIAGO GADELHA

Três competições

Além do Campeonato Brasileiro, Marquinhos dirigirá o Ceará na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O treinador afirmou que cada jogo terá sua estratégia, e que confia no elenco do Vovô para superá-las.

"Temos que pontuar jogo a jogo, pensar jogo a jogo, pensar no melhor Ceará para cada partida. O elenco é equilibrado, oferece ao treinador estratégias diferentes de jogo. Temos o Brasileiro, que é uma maratona, e duas competições eliminatórias. Teremos estratégias para cada uma, e esperamos estar no melhor dia coletivo, que o Ceará tem talento individual para resolver jogos".

Confira a coletiva de apresentação do novo técnico do Ceará