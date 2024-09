Técnico interino do Flamengo, Filipe Luís tem primeiro contato com elenco; veja imagens

Anunciado como técnico interino do Flamengo, após saída de Tite, Filipe Luís teve nesta segunda-feira (30) o primeiro contato com o time rubro negro e já comandou o treino da equipe no Ninho do Urubu.

O Flamengo publicou nas suas redes sociais um trecho do trabalho feito em campo e momentos de reencontro do ex-lateral com antigos companheiros de equipe, como é o caso de Arrascaeta e Gabigol.

Antes de ser anunciado, o ex-atleta já atuava no clube carioca, mas como técnico do time sub-20. Essa será a primeira vez ocupando o cargo técnico em uma equipe profissional.

Demissão de Tite

O Flamengo anunciou a demissão do técnico Tite na manhã desta segunda-feira (30). O treinador estava muito pressionado no cargo, principalmente após a eliminação da equipe carioca nas quartas de final da Libertadores, para o Peñarol, na última quinta-feira (26).

Legenda: Tite durante sua apresentação oficial no Flamengo Foto: Marcelo Cortes /CRF

Em pouco menos de um ano no comando do Flamengo, Tite somou 70 partidas à frente da equipe carioca. Foram 42 vitórias, 16 derrotas e 12 empates, resultando em um aproveitamento geral de 65,7%.

O Flamengo é atualmente o quarto colocado na tabela de classificação da Série A do Brasileirão 2024, com 48 pontos em 27 rodadas. O time também está nas semifinais da Copa do Brasil 2024, onde enfrentará o Corinthians.