Tamires fica fora das Olimpíadas de Paris após lesão no tornozelo

Tamires, lateral-esquerda da Seleção Brasileira, não entrará mais em campo nas Olimpíadas 2024. A jogadora sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e não irá se recuperar a tempo de disputar as próximas partidas da Seleção Brasileira.

A jogadora será desfalque importante na partida desta terça-feira (6), contra a Espanha, pelas semifinais do torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris. Caso vença, o Brasil garante vaga na final, mas ainda assim Tamires não terá condições de jogo.

Legenda: Tamires durante jogo da Seleção Brasileira Foto: Thais Magalhães/CBF

De acordo com informações do ge, a lesão ligamentar sofrida por Tamires na região do tornozelo é considerada uma lesão mais grave e por isso a jogadora da Seleção Brasileira deverá ser submetida a uma cirurgia.

Apesar disso, esse procedimento só deverá ser realizado após o período das Olimpíadas. A expectativa é que Tamires permaneça em Paris para acompanhar as companheiras em suas partidas no torneio de futebol feminino.