Taça Fares Lopes terá Clássico no fim de semana; Veja como está a competição

A Taça Fares Lopes está na 3ª rodada da 1ª Fase e neste sábado (16), terá um clássico entre Ceará e Ferroviário. O Tubarão da Barra estreou com vitória por 2 a 0 diante do Caucaia e busca a 2º vitória na competição.

Para o confronto, o Tubarão da Barra não terá Ciel, devido a um desconforto na panturrilha. Segundo informações do clube, o jogador passou por exames de imagem e aguarda os resultados para uma avaliação mais detalhada.

O Ceará, que joga a competição com sua equipe sub-20 - que também está na semifinal da Copa do Brasil da categoria - empatou os dois jogos que fez, contra Tirol (1x1) e Atlético (2x2).

Legenda: O Ceará disputa a Fares Lopes com uma equipe sub-20 e vem de dois empates Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Na segunda-feira, Floresta e Atlético se enfrentam às 15h30 no Domingão. O Atlético tem um ponto em duas rodadas, enquanto o Floresta tem 4 pontos em 2 jogos.

O Verdão, vem de vitória de 1 a 0 diante do Fortaleza, que também disputa a competição com sua equipe Sub-20.

A 3º rodada começou na quinta-feira, com vitória do Caucaia por 1 a 0 diante do Fortaleza.

Pelo regulamento, das equipes do Grupo A enfrentam as do Grupo B em jogos apenas de ida e duas de cada grupo avançam de fase.

Veja classificação da Fares Lopes

Legenda: Classificação da Copa Fares Lopes Foto: Reprodução / FCF

Última rodada

A 4º e última rodada será disputada no fim de novembro, destaque para o Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará