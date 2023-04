Taça das Favelas 2023 é lançada em Fortaleza com presença de esportistas e políticos

O pontapé inicial para a Taça das Favelas de 2023 foi dado. A Ministra do Esporte, Ana Moser, e o governador Elmano de Freitas estiveram presentes no lançamento da maior competição de futebol de campo entre favelas no mundo. O evento ocorreu na Areninha do Dendê, em Fortaleza, nesta quinta-feira (27). Capitão do tetra e ex-treinador da Seleção, Dunga também participou do evento ao lado de outras autoridades.

O torneio envolve favelas de todo o Ceará e terá disputas nas categorias masculina e feminina. As três primeiras colocadas de cada serão premiadas. Fortaleza, Crateús, Sobral e Juazeiro do Norte vão receber as disputas. Cerca de 8 mil jovens e crianças participam da competição no estado.

“Estamos aqui, hoje, reconhecendo que o esporte tem muito a evoluir para as pessoas terem acesso à prática de esporte, de atividade física. Garantir o direito de todos, previsto na Constituição, mas que a política pública brasileira ainda não conseguiu garantir na prática. A grande missão é fazer isso avançar. Aqui no Ceará a gente vê muitas dessas estratégias acontecendo. Espaços como esse na comunidade, investir na prática do esporte amador, como na Taça das Favelas”, ressaltou Ana Moser, ministra do Esporte e uma das grandes atletas da história do vôlei.

Mais de 100 mil jovens e crianças já participaram da Taça das Favelas em todo o Brasil. O evento é organizado pela CUFA (Central Única das Favelas) e pela FACC (Frente de Assistência à Criança Carente). Governador do Ceará, Elmano de Freitas destacou a importância da competição no estado.

“O evento da CUFA é importante, pois o esporte permite, nas nossas comunidades, gerar o clima de pacificação, de vida saudável e essa é a nossa prioridade absoluta. O esporte é decisivo para isso. A Taça é uma expressão disso. Temos milhares de jovens nas comunidades sendo incentivados a prática do esporte, participar de torneio. Isso tudo num grande evento, que teremos equipes premiadas. E é por isso que o Estado vai continuar apoiando esses eventos e principalmente o trabalho contínuo do esporte na comunidade. O evento é importante para animar, mas mais importante ainda é o trabalho contínuo do esporte na comunidade. Nós temos monitores, educadores e para a descoberta de talentos nas nossas comunidades”, destacou o governador.

Legenda: Taça das Favelas 2023 terá premiações para os três primeiros colocados dos naipes masculino e feminino. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Inclusão de jovens

O objetivo do torneio é promover a inclusão social de jovens e crianças por meio da prática esportiva e impactar diretamente na realidade das pessoas. Gustavo Douglas, de 15 anos, vai disputar a Taça das Favelas pela primeira vez. O jovem zagueiro vai lutar pelo título com o time representante da favela Jardim Leão. Pantanal (masculino) e Jangurussu (feminino) são os atuais campeões do Ceará.

“Nossa equipe é muito boa, vem treinando forte. A expectativa é de ser campeão. Eu quero ser jogador. É uma oportunidade muito boa que eles dão. Se você se destacar aqui pode ir para a fase nacional, disputar com outros estados. Quero ser jogador, mas isso não pode atrapalhar meus estudos. Se algo não der certo no futebol, tem que ter o segundo plano, que são meus estudos. Penso em fazer muito administração, mas meu foco é futebol,” concluiu.

"O esporte é uma das grandes ferramentas de educação, de inclusão das pessoas. Saber conviver, saber que a vida não é fácil. A gente nem sempre vai ganhar. Cada vez tem que se preparar mais. É um esporte coletivo, mas é uma luta interna, que cada dia tem que ser melhor. É uma das melhores ferramentas pra ensinar disciplina, educação, respeito, nossa cultura...", finalizou Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira e capitão do tetra na Copa do Mundo de 1994, que também estava presente no evento.

Legenda: Dunga esteve no lançamento da Taça das Favelas de 2023. Foto: Thiago Gadelha/SVM