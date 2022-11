Seleção cearense vence na estreia Taça das Favelas Nacional

Uma grande atuação e a primeira vitória. Foi assim que a Seleção cearense estreou na disputa da Taça das Favelas Nacional. O resultado foi 3 a 0 em cima do Mato Grosso. Kauã Lima fez um golaço de falta e abriu o placar. Novamente de falta, Kauã apareceu, mas dessa vez pra cruzar na área e Kairo Henrique marcar. No final da segunda etapa Kairo balançou as redes em cobrança de pênalti.

Disputas

Os jogos acontecem no Centro Esportivo Vicente Italo Feola, na Vila Manchester. E vão até o próximo dia 10 de novembro. As finais, feminina e masculina, serão no dia 19 de novembro, na Arena Barueri, a partir das 14h, com transmissão ao vivo da TV Globo.

Os representantes do Ceará estão no Grupo A, e enfrentam Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso na fase de grupos. O adversário do sábado (5) é o Mato Grosso.