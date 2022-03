Pantanal e Jangurussu conquistam Taça das Favelas do Ceará de 2022

Os campeões da Taça das Favelas do Ceará de 2022 foram definidos neste sábado (26). Com as finais realizadas na Areninha do Murilão, em Messejana, os vencedores conquistaram as taças nos pênaltis: Pantanal (masculino) e Jangurussu (feminino).

Nos dois casos, as decisões terminaram em empate sem gols no tempo regulamentar. Na categoria feminina, o Jangurussu bateu o Santa Maria por 2x0, em cobranças convertidas por Samara e Gienah. No masculino, o Pantanal superou Jardim Iracema: 4x3. Os gols foram de Yuri, Eliton, Valclecio e Guilherme, enquanto Coelho, Guilherme e Torozinho convertaram para o adversário.

Legenda: A Taça das Favelas do Ceará reuniu as categorias masculina e feminina em 2022 Foto: Lucas Catrib / SVM

Deste modo, Pantanal e Jangurussu irão representar o Estado do Ceará na edição nacional da Taça das Favelas. A última etapa local tinha sido em 2019, quando o próprio Pantanal venceu no masculino, e a Maria Tomásia foi campeã no torneio feminino.

Taça das Favelas

Campeonato Sub-17, a Taça das Favelas é organizada pela Central Única das Favelas (CUFA) e soma mais de 100 mil jovens participando da competição. O evento ocorre das peneiras internas nas comunidades até a grande final.

A competição visa contribuir para a promoção da inclusão social através do esporte, influenciando positivamente a realidade de crianças e jovens brasileiros. Uma oportunidade de promover a integração das comunidades, a ressignificação do território e o fortalecimento da autoestima da juventude das favelas.

Ao todo, a edição de 2022 reuniu comunidades situadas no Estado do Ceará das cidades e regiões próximas: Fortaleza, Crateús, Sobral e Juazeiro.

