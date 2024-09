Súmula de Ceará x Operário-PR justifica expulsão de Saulo Mineiro e outros três; veja relato

A reta final da vitória do Ceará contra o Operário-PR por 2 a 1, neste domingo (8), na Arena Castelão, foi marcada por uma confusão dentro de campo. Restando um minuto para o fim do jogo, após uma falta, os atletas iniciaram um bate-boca. O resultado foram quatro expulsões: do atacante Saulo Mineiro, pelo Vovô, além do goleiro Rafael Santos, do atacante Maxwell e do técnico Rafael Guanaes, todos do time paranaense. E cada decisão foi justificada na súmula.

A aplicação dos cartões vermelhos foi responsabilidade do árbitro Arthur Gomes Rabelo (ES). Com o clima quente, a partida, que deveria ser encerrada aos 52 do 2º tempo, se estendeu aos 58 minutos.

Vale ressaltar que as advertências foram contestadas pelos presentes na partida. No caso de Saulo, por exemplo, o juiz explicou que a expulsão foi por ofensas verbais, sem nenhuma agressão física.

“Expulsei com o 2ª cartão amarelo, aos 52 minutos do 2º tempo, após ser informado pelo árbitro reserva, que o atleta Saulo, número 73, teria xingado seu adversário com a bola fora de jogo, proferindo as seguintes palavras: "vai tomar no seu c*, tá empolgado, vai se f*der...". Informo que o mesmo resistiu a saída do campo de jogo, insatisfeito com a decisão da arbitragem”, disse trecho.

Antes, aos 43 da etapa final, o atacante recebeu o 1º cartão amarelo por, segundo a súmula, “mostrar desrespeito ao jogo”. A motivação seria uma troca de empurrões fora da disputa da bola.

Assim, é desfalque para o próximo compromisso, no domingo (15), às 18h30, contra a Chapecoense, na Arena Condá/ES, pela 26ª rodada da Série B Além do atacante, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o volante Richardson também estão suspensos por acúmulo de cartões. Os demais que receberam amarelo no Vovô são: os zagueiros Matheus Felipe e David Ricardo, além do volante Jean Irmer.

O Operário-PR registrou outros quatro amarelos com o zagueiro Willian Machado, os volantes Jacy e Felipe Diniz, além do atacante Daniel Lima. Veja abaixo a justificação das expulsões dos visitantes.

Súmula com as três expulsões do Operário-PR contra o Ceará

Rafael Santos (goleiro)

“Expulsei com cartão vermelho direto, aos 51 minutos do 2º tempo, o atleta sr. Rafael Santos, número 1, por o mesmo impedir uma oportunidade clara de gol, com um carrinho, empregando força excessiva na disputa da bola, atingindo seu adversário com o pé direito em fase aérea, impedindo assim que o mesmo prosseguisse na jogada. Após ser expulso, o mesmo se dirigiu ao árbitro proferindo as seguintes palavras: "vai tomar no c*, eu peguei só a bola." Informo ainda que o mesmo resistiu a saída do campo de jogo e durante um confronto generalizado e atingiu seu adversário número 4, sr. David Ricardo, com um chute por trás”..

Maxwell (Atacante)

“Expulsei com cartão vermelho direto, aos 51 minutos do 2º tempo, após checagem no VAR, que o mesmo atingiu com uma cabeçada e um tapa no pescoço, seu adversário Saulo, quando o mesmo passava por trás do banco de reservas”.

Rafael Guanaes (Técnico)

“Informo que após o término do jogo, expulsei sem a apresentação do cartão, por questões de segurança, o treinador da equipe do Operário, sr. Rafael Silva Guanaes, por o mesmo entrar no campo de jogo questionando as decisões da arbitragem, de maneira ofensiva e desrespeitosa”.