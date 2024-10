Sport faz pedido à CBF para que jogo contra Ceará seja na Ilha do Retiro

Além da mudança de data, o confronto entre Sport e Ceará, que acontece na segunda-feira (7), às 21h, pode passar da Arena Pernambuco para Ilha do Retiro. A Federação Pernambucana de Futebol, depois de solicitação do clube rubro-negro, antecipou o pedido junto à CBF e pediu a liberação do estádio, para o duelo pela 30ª rodada. A praça esportiva pode voltar a receber jogos 11 meses depois de período em reforma.

Em meio a reta final da segundona, o Leão da Ilha pode ter o trunfo que é mandar seus jogos dentro de casa. O estádio, em Recife, com capacidade para mais de 30 mil torcedores, recebeu o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e aguarda apenas a autorização da Polícia Militar. Este último laudo, inclusive, será apresentado depois de vistoria no estádio na tarde desta terça-feira, 1º de outubro.

O estádio estava em reforma desde o começo de 2024. Entre as mudanças estão a instalação de um novo gramado, além de sistema de drenagem moderno, novos refletores e troca de toda parte elétrica. O Sport investiu cerca de R$ 10 milhões para para modernizar a praça esportiva.

LOGÍSTICA DO CEARÁ

A mudança de horário do duelo já é um complicador a mais para a logística montada pelo time alvinegro. Em entrevista ao Cearácast, o supervisor de futebol do Ceará, Rainier Alves, explicou, entre outros pontos, as alterações que o clube precisou fazer perto do confronto pela 30ª rodada da segundona.

"A gente já estava com a logística toda montada para o jogo de sexta-feira, dia 4, definição de voo, hotel, tudo. Faltando menos de duas semanas para o jogo e aí vamos ter que, de novo, ir atrás de voo, que a gente sabe que a nossa malha aérea é difícil para caramba", destacou o Rainier Alves. Rainier Alves supervisor de futebol do Ceará

TABELA DETALHADA DA SÉRIE B

Outro ponto de crítica feita pelo supervisor do clube de Porangabuçu, foi em relação a demora da Confederação Brasileira de Futebol na divulgação da tabela detalhada das competições. Rainier Alves apontou as dificuldades acarretadas por isso em relação aos deslocamento da delegação do Ceará.

"É um dos nossos complicadores essa divulgação tardia da CBF até em relação aos jogos, a gente precisa desse tempo para poder ver voos, porque não é você pesquisar para uma pessoa, são 40 pessoas [na delegação], a depender da demanda do jogo. Ver também disponibilidade para hotel, se ele tem para aquele dia, a quantidade de quartos que a gente precisa é um fator realmente bem complicado".

O episódio completo com a entrevista dos supervisores do Ceará, Rainier Alves e Lucas Oliveira, está no disponível no YouTube do Jogada SVM. Os dois profissionais destacaram o processo de regularização dos jogadores e a logística do time de Porangabuçu.

RETA FINAL

Em busca do acesso para a Série A, o Ceará tem agora nove confrontos decisivos na segunda divisão, quatro em casa, cinco longe da capital cearense. O próximo duelo é diante do Sport, às 21h, de segunda-feira (7), pela 30ª rodada da segundona. O jogo marcado para a Arena Pernambuco, pode sofrer alteração da CBF, a pedido do Sport.