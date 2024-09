Logística e regularização de atletas no Ceará com Rainier Alves e Lucas Oliveira | Cearácast

O Cearácast recebeu os supervisores de futebol do Ceará, Rainier Alves e Lucas Oliveira, para destacar a logística e o processo para regularizar jogadores no clube alvinegro. Os profissionais contaram histórias de atletas e pontos que ligam aos departamentos jurídico e de futebol do time de Porangabuçu.

Com apresentação de Samuel Conrado, o episódio detalha a função de supervisor em uma equipe profissional. Rainier e Lucas falaram o passo a passo interno até o nome do jogador está publicado e regularizado no Bid.

ASSISTA O EPISÓDIO