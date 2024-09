Ceará inicia preparação para duelo decisivo contra o Sport na Série B

Após vencer o Brusque, o elenco do Ceará se reapresentou nesta segunda-feira (30) com foco na preparação para o duelo contra o Sport, pela Série B do Brasileiro. No CT de Porangabuçu, o técnico Léo Condé comandou as atividades.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante da equipe catarinense, na última sexta-feira, realizaram atividades regenerativas na parte interna do centro de treinamento. O restando do grupo participou de treino tático comandado pelo treinador. A equipe viaja no fim de semana para enfrentar o adversário pernambucano.

O Alvinegro está em sexto na tabela, com 45 pontos somados. Já o Sport é o terceiro colocado com 47. As equipes se enfrentam no dia 7 de outubro, próxima segunda-feira, a partir das 21 horas, na Arena de Pernambuco. O duelo é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.