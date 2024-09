Kuscevic e Kervin são convocados para Eliminatórias da Copa e podem desfalcar Fortaleza

Benjamín Kuscevic e Kervin Andrade, jogadores do Fortaleza, foram convocados por suas respectivas seleções para mais duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2028, nos Estados Unidos.

O zagueiro Benjamín Kuscevic foi convocado pelo Chile para as partidas contra o Brasil e contra a Colômbia. Já o meia-atacante Kervin Andrade foi convocado pela Venezuela para as partidas contra a Argentina e contra o Paraguai.

Legenda: Kervin Andrade comemora gol pelo Fortaleza Foto: Ismael Soares/SVM

As partidas de Chile e Venezuela na décima rodada serão disputadas no dia 15 de outubro, um dia antes da provável data da partida entre Fortaleza e Atlético-MG. Kuscevic e Kervin Andrade devem ser desfalques no Leão nesta partida da Série A.

O Chile atualmente ocupa a nona colocação na tabela de classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo 2028, com cinco pontos. Já a Venezuela ocupa a sexta colocação na classificação, com dez pontos conquistados.