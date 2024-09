Samuel Eto'o, presidente da federação de Camarões, é suspenso 6 meses pela FIFA por indisciplina

O presidente da federação de futebol de Camarões, o ex-atacante Samuel Eto'o, foi suspenso por seis meses pela FIFA e não poderá acompanhar jogos da seleção nacional neste período. A punição foi anunciada nesta segunda-feira (30) e é decorrente de duas acusações por um incidente na Copa do Mundo Feminina Sub-20, na Colômbia, no dia 11 de setembro.

A Fifa não especificou o que aconteceu na partida das oitavas de final do Mundial, na qual o Brasil derrotou Camarões por 3 a 1 na prorrogação. Eto'o comanda a federação de seu país desde 2021 e foi julgado por ter violado regras disciplinares, “comportamento ofensivo e violações dos princípios do jogo limpo” e má conduta, de acordo com a entidade.

“A proibição imposta ao Sr. Eto'o o impede de assistir a partidas masculinas e femininas envolvendo times (de Camarões) de todas as categorias e faixas etárias”, afirmou a federação internacional em comunicado.

BOA CAMPANHA

Camarões lidera o Grupo D das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026, com oito pontos em quatro partidas. A seleção camaronesa é a 53ª colocada no ranking masculino da Fifa e a 69ª na lista feminina.

Eto'o, de 43 anos, jogou por Camarões em quatro Copas do Mundo, com três gols, foi campeão olímpico nos Jogos de Sydney-2000 e conquistou títulos da Liga dos Campeões com Real Madrid, Barcelona e Inter de Milão.