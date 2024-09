Ceará pode entrar no G-4 da Série B contra o Sport; veja cenário para a 30ª rodada

O Ceará pode entrar no G-4 da Série B de 2024 na 30ª rodada. Com os últimos resultados, o time se colocou novamente na briga pelo acesso e transformou o clássico da próxima segunda-feira (7) contra o Sport, às 21h, na Arena Pernambuco, em uma nova decisão no Campeonato Brasileiro.

Na tabela de classificação, o Vovô aparece na 6ª posição, com 45 pontos. O Sport é o 3º colocado, com 47, a mesma pontuação do Mirassol. Os times até empataram sem gols no domingo (29).

Legenda: O Ceará pode entrar no G-4 se vencer o Sport na Arena Pernambuco Foto: reprodução / SrGoool

A 29ª rodada será encerrada nesta segunda (30) com duas partidas: Novorizontino x Ponte Preta, às 21h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, além de Guarani x Avaí, às 21h30, no Brinco de Ouro.

Os resultados não mudam o panorama imediato do Ceará - o Novorizontino é o vice-líder, com 51. De todo modo, independente dos demais, é fato que o Vovô precisa buscar o resultado positivo. A reação alvinegra ocorreu após vitórias seguidas contra Vila Nova e Brusque, ambas em casa.

O que precisa acontecer?

Em caso de vitória, o Vovô sobe para 48 pontos e ultrapassa o próprio Sport, que tem 47. E esse movimento é suficiente para deixá-lo no G-4, independente dos outros jogos. Logo, basta uma vitória.

O motivo é simples: a 30ª rodada marca também o confronto entre Mirassol (4º) x Vila Nova (5º). Como os times vão tirar pontos entre si obrigatoriamente, o Vovô também passa um deles se ganhar.

Caso haja uma vitória para qualquer um dos lados, o time alvinegro termina na 4ª posição. Já se existir um empate, os comandados do técnico Léo Condé sobem para a 3ª colocação. O detalhe é que tudo isso só será possível se vencer, pois empate ou derrota não permitem essa movimentação.

O Ceará ganhou uma nova oportunidade restando nove rodadas para o fim da Série B de 2024.