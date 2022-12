Sócios do Bahia aprovam venda de 90% da SAF ao Grupo City; investimento será de 1 bilhão

O Bahia venderá 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao Grupo City. Em assembleia, os sócios votaram pela decisão neste sábado (3), na Arena Fonte Nova. Ao longo de 15 anos, o investimento no clube será de R$ 1 bilhão de reais. A proposta foi aprovada por 98,6% dos votos válidos. O acordo para o Bahia SAF tem 90 anos de duração.

Antes, os sócios do Tricolor aprovaram o ajuste do estatuto do clube à Lei nº 14.193/2021, que possibilitou a mudança para constituir uma Sociedade Anônima do Futebol. O tema recebeu 99% dos votos válidos. Ao todo, o Sim recebeu 12.920 votos e 183 optaram pelo Não.

Presidente do clube, Guilherme Bellintani oficializou o aceite da proposta feita pelo Grupo City logo após a divulgação do resultado.

"Está oficializado o sim. O Bahia aceita a proposta formalizada para transformação em SAF. (...) É muito emocionante que o nosso querido clube esteja prestes a formar parte do City Football Group. Continuaremos trabalhando duro nos próximos meses para finalizar o investimento. Pra mim, pessoalmente, é um momento incrível na minha vida, ainda mais pelo retorno imediato à Serie A. Obrigado a todos pela confiança e vamos em frente. O Bahia é o mundo, como nossa torcida diz!”, disse o presidente.

O acordo terá vigor de 90 anos, com possibilidade de renovação, e a proposta de investimento está distribuída da seguinte forma:

Compra de jogadores: mínimo de R$ 500 milhões;

Pagamento de dívidas: R$ 300 milhões;

Infraestrutura, categorias de base, capital de giro e outros pontos: R$ 200 milhões. Este é o único item não obrigatório.

Legenda: Bahia receberá investimento de 1 bilhão Foto: Divulgação/Bahia

Ferran Soriano, CEO do City Football Group, falou sobre o momento em vídeo. Ele agradeu a confiança dos sócios do Esquadrão e ressaltou o crescimento do clube e o foco em manter as raízes do Bahia.

“Hoje é um marco incrivelmente emocionante para o Bahia e o City Football Group. Estamos honrados que os sócios do Bahia depositaram sua confiança em nós e votaram a favor do investimento do City Football Group. Agora continuamos trabalhando no processo da transação, que esperamos finalizar no início de 2023.”

“Ao concluir o processo, implementaremos uma estratégia de longo prazo ao Bahia para potenciar o crescimento do clube. Priorizaremos fortalecer os elencos e as divisões de base para competir em alto nível, engajando com os torcedores e melhorando a experiência deles, alcançando uma sustentabilidade financeira sólida de longo prazo e mantendo sempre em foco os fortes valores, as raízes e a identidade do EC Bahia", explicou o CEO.

Em 2023, o Bahia vai disputar o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série A do Brasileirão.

