Sob comando de Léo Condé, Ceará faz treino tático com foco no Sport

Equipes se enfrentam somente no dia 15 de outubro

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Léo Condé durante treino do Ceará
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará realizou mais um treinamento com foco no duelo contra o Sport. Nesta quinta-feira (9), Léo Condé liderou o segundo dia de atividades no CT de Porangabuçu. As equipes se enfrentam em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico do Alvinegro orientou um treino tático. Os atletas foram separados em três grupos e fizeram trabalhos em campo reduzido. Com revezamento, os jogadores realizaram um trabalho coletivo de enfrentamento. 

O grupo fará uma nova atividade nesta sexta-feira, no período da tarde, no Carlos de Alencar Pinto. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (15), a partir das 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro.

