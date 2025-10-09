Sob comando de Léo Condé, Ceará faz treino tático com foco no Sport

O Ceará realizou mais um treinamento com foco no duelo contra o Sport. Nesta quinta-feira (9), Léo Condé liderou o segundo dia de atividades no CT de Porangabuçu. As equipes se enfrentam em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico do Alvinegro orientou um treino tático. Os atletas foram separados em três grupos e fizeram trabalhos em campo reduzido. Com revezamento, os jogadores realizaram um trabalho coletivo de enfrentamento.

O grupo fará uma nova atividade nesta sexta-feira, no período da tarde, no Carlos de Alencar Pinto. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (15), a partir das 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro.