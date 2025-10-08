Fernandinho revela surpresa com titularidade no Ceará e projeta duelo contra o Sport

Fernandinho retornou ao time titular do Ceará no duelo contra o Santos. O atacante havia sido titular no duelo contra o Corinthians, em julho. No entanto, ele passou por uma série de lesões e revelou ter se surpreendido com a escolha de Léo Condé para a onzena inicial contra o Peixe. O Vovô venceu por 3 a 0, na Arena Castelão, pelo Brasileiro, e se prepara para enfrentar o Sport.

"Fui meio que pego de surpresa. Como eu estava de fora por conta de uma alergia, quando o professor veio falar para mim que eu ia começar jogando, foi meio que uma surpresa, mas fiquei muito feliz de poder voltar", afirmou o atleta.

"Depois umas lesões que eu tive e me atrapalharam um pouco mas, graças a Deus, consegui voltar. Consegui ajudar a equipe. A gente teve uma vitória muito importante dentro de casa. Então, a minha volta foi uma surpresa e fiquei feliz em poder ajudar a nossa equipe", completou.

O Ceará está em 10º lugar na tabela, com 34 pontos somados. O duelo contra o time pernambucano, que é lanterna na competição, será na quarta-feira (15), a partir das 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro.

"É difícil jogar fora de casa contra qualquer time da Série A. São jogos complicados, ainda mais no momento em que eles estão vivendo. Estão voltando a jogar a Série A, estão fazendo pontos. A gente sabe que o jogo vai ser difícil, mas estamos com o pensamento positivo de tentar trazer algum ponto de lá", destacou o atleta.

"Até para a gente engrenar também, pra gente melhorar cada vez mais no campeonato, que está ficando mais difícil. Espero que a gente vá para lá com pensamento positivo para trazer alguns pontos de lá", finalizou.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: