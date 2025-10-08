CEO do Ceará avalia momentos de Pedro Henrique e Lucca com Léo Condé

A torcida do Ceará vive a expectativa pela estreia do centroavante Lucca. Revelado na base alvinegra, o atleta retornou ao clube em 2025 após passagem pelo Internacional, mas ainda não recebeu oportunidade sob o comando de Léo Condé. Em participação no programa Jogada 1º Tempo, desta terça-feira (7), o CEO de futebol, Haroldo Martins, detalhou a situação do jogador.

“Lucca é um atleta que chegou recentemente e está buscando espaço. Isso será conquistado naturalmente com os treinamentos, o Léo Condé extrai as decisões dele dos treinamentos, das informações do clube e da performance, então o campo vai falar em algum momento. Tem jogo, tem treino, e o campo não tem arbustos, nem cercas, é exposto. Em algum momento, se for do entendimento do treinador, o Lucca terá minutagem”. Haroldo Martins CEO de futebol do Ceará

No acordo, Lucca firmou contrato com o Vovô até o fim de 2027, com 45% dos direitos econômicos. O vínculo no Internacional seria encerrado no fim de 2025, ou seja, poderia firmar pré-contrato com qualquer time. Assim, o Ceará fecha com o atacante e mantém esse passe dividido entre os clubes.

A saída ao time cearense foi em 2021, vendido por R$ 1,2 milhão. No profissional do Inter, foram 71 partidas, com três gols e três assistências. Emprestado pelo Vovô ao Sub-17 gaúcho em 2020, subiu logo ao Sub-20, onde se tornou o artilheiro na base colorada, e depois ascendeu à equipe principal.

Protagonismo de Pedro Henrique

Haroldo também comentou sobre o momento do atacante Pedro Henrique no Ceará. Titular no início da temporada, o atleta de 35 anos perdeu espaço no decorrer da temporada, mas retomou o protagonismo nos últimos jogos, onde somou três gols em quatro partidas. O dirigente revelou que o jogador recebeu propostas do mercado, diminuiu o foco, mas retomou o protagonismo no momento.

"Ele é um atleta importante para nós. Teve sim um assédio de outros clubes, mas está se mostrando importante. Claro que talvez tenha perdido um pouco do foco ali, ele mesmo falou isso, mas a gente confia nele e ele está voltando com foco, a gente sabe do potencial, ele está mostrando em campo, tem sido decisivo, dos últimos quatro jogos, foram três gols, então tem tido um ano muito bom aqui. Teve uma lesão, mas está voltando ao nível mais alto. A gente buscou não perder peças essenciais, a gente teve saídas, mas para aqueles que a gente julgava essenciais, trabalhamos para manter. Não foi fácil, pois o assédio foi forte, mas o Ceará não é frágil e trabalhou para manter as peças". Haroldo Martins CEO de futebol do Ceará

Anunciado como reforço no início da temporada, Pedro Henrique assinou vínculo até 2026. No ano vigente, foram oito gols e uma assistência em 34 partidas. Na última janela de transferências, no entanto, teve uma oferta do Athletico-PR recusada pela gestão.