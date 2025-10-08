Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CEO do Ceará avalia novo calendário e declara: ‘não adianta choro nem lamentação’

Haroldo destacou as mudanças específicas em competições do calendário do futebol brasileiro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, comentou sobre as mudanças no calendário do futebol brasileiro a partir da temporada 2026, oficializadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele fez as declarações em exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo.

“Acho que na maior parte foi otimizado e é salutar a mudança, mas vai nos exigir adaptação como sempre. Não adianta choro nem lamentação, a gente tem que buscar soluções e se adaptar”, disse Haroldo em uma avaliação geral sobre o calendário.

Em suas falas, Haroldo Martins também destacou as mudanças específicas em competições do calendário do futebol brasileiro, como na Série A do Brasileirão, no Campeonato Cearense, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste.

SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

Alguns pontos dessa mudança era um pleito antigo de quem detém os direitos de transmissão, por exemplo a Série A ser distribuída ao longo do ano. Vai exigir uma adaptação, uma rearrumação, porque dentro da normalidade que vinha acontecendo, o estadual virava uma pré-temporada. Vai exigir mudanças.
Haroldo Martins
CEO de futebol do Ceará

COPA DO BRASIL

A Copa do Brasil ficou com um formato muito interessante, racional. É uma fórmula muito interessante, ampliou os participantes, mas de forma muito otimizada para quem está disputando outras competições.
Haroldo Martins
CEO de futebol do Ceará

COPA DO NORDESTE

A Copa do Nordeste tem um valor muito grande para os clubes da região. Perde força se os clubes que vão disputar algo da Conmebol não participam da Copa do Nordeste.
Haroldo Martins
CEO de futebol do Ceará

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Ceará, Fortaleza e outros clubes cearenses celebram Dia do Nordestino; confira

Data é comemorada neste 8 de outubro

Crisneive Silveira Há 8 minutos
Imagem mostra torcedores

Jogada

Fortaleza anuncia ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Vasco; veja valores

Clube liberou check-in para sócios-torcedores

Redação Há 57 minutos
Montagem das fotos de Lucca e Pedro Henrique, atacantes do Ceará

Jogada

CEO do Ceará avalia momentos de Pedro Henrique e Lucca com Léo Condé

Haroldo Martins detalhou a briga por espaço dos atacantes no elenco

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto do CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins

Jogada

CEO do Ceará avalia novo calendário e declara: ‘não adianta choro nem lamentação’

Haroldo destacou as mudanças específicas em competições do calendário do futebol brasileiro

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Flamengo perde na Justiça: Sport segue campeão de 1987 e São Paulo mantém Taça das Bolinhas

Juiz ressaltou que o caso já foi analisado e encerrado por tribunais superiores

Redação Há 1 hora
Foto de Pedro Raul comemorando gol com a camisa do Ceará

Jogada

Diretor do Ceará sobre possível compra de Pedro Raul: ‘salário acima da realidade do clube’

Pedro Raul tem 28 anos e chegou ao Ceará nesta temporada, emprestado pelo Corinthians

Daniel Farias 08 de Outubro de 2025