CEO do Ceará avalia novo calendário e declara: ‘não adianta choro nem lamentação’
Haroldo destacou as mudanças específicas em competições do calendário do futebol brasileiro
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
O CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, comentou sobre as mudanças no calendário do futebol brasileiro a partir da temporada 2026, oficializadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele fez as declarações em exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo.
“Acho que na maior parte foi otimizado e é salutar a mudança, mas vai nos exigir adaptação como sempre. Não adianta choro nem lamentação, a gente tem que buscar soluções e se adaptar”, disse Haroldo em uma avaliação geral sobre o calendário.
Em suas falas, Haroldo Martins também destacou as mudanças específicas em competições do calendário do futebol brasileiro, como na Série A do Brasileirão, no Campeonato Cearense, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste.
SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Alguns pontos dessa mudança era um pleito antigo de quem detém os direitos de transmissão, por exemplo a Série A ser distribuída ao longo do ano. Vai exigir uma adaptação, uma rearrumação, porque dentro da normalidade que vinha acontecendo, o estadual virava uma pré-temporada. Vai exigir mudanças.
COPA DO BRASIL
A Copa do Brasil ficou com um formato muito interessante, racional. É uma fórmula muito interessante, ampliou os participantes, mas de forma muito otimizada para quem está disputando outras competições.
COPA DO NORDESTE
A Copa do Nordeste tem um valor muito grande para os clubes da região. Perde força se os clubes que vão disputar algo da Conmebol não participam da Copa do Nordeste.
Assuntos Relacionados