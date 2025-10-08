CEO do Ceará avalia novo calendário e declara: ‘não adianta choro nem lamentação’

O CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, comentou sobre as mudanças no calendário do futebol brasileiro a partir da temporada 2026, oficializadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele fez as declarações em exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo.

“Acho que na maior parte foi otimizado e é salutar a mudança, mas vai nos exigir adaptação como sempre. Não adianta choro nem lamentação, a gente tem que buscar soluções e se adaptar”, disse Haroldo em uma avaliação geral sobre o calendário.

Em suas falas, Haroldo Martins também destacou as mudanças específicas em competições do calendário do futebol brasileiro, como na Série A do Brasileirão, no Campeonato Cearense, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste.

SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

Alguns pontos dessa mudança era um pleito antigo de quem detém os direitos de transmissão, por exemplo a Série A ser distribuída ao longo do ano. Vai exigir uma adaptação, uma rearrumação, porque dentro da normalidade que vinha acontecendo, o estadual virava uma pré-temporada. Vai exigir mudanças. Haroldo Martins CEO de futebol do Ceará

COPA DO BRASIL

A Copa do Brasil ficou com um formato muito interessante, racional. É uma fórmula muito interessante, ampliou os participantes, mas de forma muito otimizada para quem está disputando outras competições. Haroldo Martins CEO de futebol do Ceará

COPA DO NORDESTE