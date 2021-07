Simone Biles desabafa sobre saúde mental nas Olimpíadas e vira dúvida para final com Rebeca

Nome histórico na ginástica mundial, referência para as atletas, a norteamericana Simone Biles decidiu abandonar a final por equipes, realizada nesta terça-feira (27), e precisou ser substituída, após exibições abaixo do esperado. A atleta ficou insatisfeita com as próprias apresentações e fez um desabafo sobre a importância de cuidar da saúde mental. Ela é dúvida para a final individual, na quinta-feira (29).

"Foi uma longa jornada olímpica, foi um longo ano. Depois da apresentação que fiz, não queria ir para os outros aparelhos, então quis dar um passo para trás, pensar na minha saúde mental", disse Biles a jornalistas ao término da prova.

Antes mesmo da competição, Simone Biles já manifestava desconforto. "Às vezes tenho o peso do mundo sobre meus ombros. Eu sei que eu ignoro e faço parecer que a pressão não me afeta, mas às vezes é difícil", citou a norteamericana no Instagram na última segunda-feira (26).

A atleta ainda tem pela frente, por exemplo, a final do individual geral, que premia a ginasta mais completa da competição. Será na próxima quinta, às 7h50 (horário de Brasília), com participação da brasileira Rebeca Andrade, que ficou classificada na segunda posição, logo atrás de Simone.

Confiança

Biles citou a falta de confiança em si mesma e que tem se sentido mais nervosa na ginástica. "Eu simplesmente não confio em mim tanto quanto antes. E não sei se é a idade, mas fico um pouco mais nervosa quando faço ginástica. Sinto que também não estou me divertindo tanto quanto antes", comentou.

"Sempre que você entra em uma situação de alto estresse, você meio que enlouquece. Tenho que me concentrar na minha saúde mental e não colocar em risco minha saúde e bem-estar. É uma bosta quando você está lutando com sua própria cabeça. Você quer fazer isso por si mesmo, mas ainda fica muito preocupada com o que todo mundo vai dizer".