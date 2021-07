Ginasta Simone Biles vira dúvida para o restante dos Jogos Olímpicos por 'problema médico'

A continuidade de Simone Biles nas baterias individuais dos Jogos Olímpicos de Tóquio virou uma incerteza nesta terça-feira (27), depois que a atleta de 24 anos foi retirada de maneira inesperada da final por equipes da ginástica artística por um "problema médico".

Coincidentemente, a ginasta americana foi substituída após um resultado no salto que ficou abaixo de seu padrão habitual (nota 13.766). Biles não conseguiu executar o salto duplo com piruetas do Amanar e errou na aterrissagem.

Ela deixou a área de competição por alguns minutos, antes de retornar para ficar ao lado das companheiras de time. A equipe dos EUA a substituiu nos três aparelhos seguintes, barras assimétricas, trave e solo.

Justificativa

Um comunicado da USA Gymnastics afirma que Biles está sofrendo um "problema médico" e passará por avaliações diárias para determinar se pode continuar sua campanha olímpica. A entidade, porém, não especificou a condição clínica da atleta.

"Simone saiu da final por equipes devido a um problema médico. Ela será avaliada diariamente para determinar a liberação médica para competições futuras", afirma a nota.

Vencedora de quatro medalhas de ouro nos Jogos Rio-2016, a americana conseguiu se classificar para as seis finais de Tóquio-2020, mas seu desempenho na classificação do domingo passado foi repleto de erros atípicos.

Legenda: Biles desabafou nas redes sociais após sequência de erros na apresentação individual Foto: Reproduçã/Instagram

Em um post no Instagram nessa segunda-feira (26), a atleta afirmou que às vezes sente "o peso do mundo" em seus ombros e que é difícil não se sentir afetada pela pressão externa.