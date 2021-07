Ao som de Baile de Favela, Rebeca Andrade leva o Brasil à final de ginástica olímpica em Tóquio

A ginasta Rebeca Andrade leva o Brasil à final da ginástica artística individual nas Olimpíadas de Tóquio. Ao som do funk "Baile de Favela", a brasileira se destacou na categoria de solo da competição.

A atleta atingiu a segunda maior nota individual, com 57.399 pontos atrás de apenas da americana Simone Biles.

Além da classificação no individual geral, Rebeca chega também à final do salto, tendo atingido a terceira melhor nota, 15.166. A ginasta também vai à final da categoria solo, com a quarta melhor nota, 14.066.