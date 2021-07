Simone Biles é substituída na final por equipes dos Jogos Olímpicos

A americana Simone Biles foi substituída nesta terça-feira (27) durante a final por equipes da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, após um resultado no salto que ficou abaixo de seu padrão habitual (nota 13.766). Ainda assim, os EUA faturaram medalha de prata. O ouro ficou com a Rússia. A Grã-Bretanha completou o pódio com a medalha de bronze.

A estrela da ginástica abandonou por alguns minutos o local de competição, mas voltou pouco depois já com o status de substituta para as barras assimétricas e os outros dois aparelhos do programa (solo e trave). Os EUA alegaram que a saída foi motivada por "problemas médicos".

Biles chegou a anunciar que um Amanar, que é o salto Yurchenko com duas piruetas e meia (vale 5,8 pontos), mas mudou a estratégia na hora da apresentação e executou uma pirueta a menos valendo cinco pontos.

Legenda: Ginasta ainda se apresentou no salto, mas teve erros na aterrissagem Foto: AFP

Com o erro, a ginasta quase caiu ao aterrissar e em seguida foi colocada na reserva da equipe dos EUA.

Dona de quatro medalhas de ouro e uma de bronze nos Jogos Rio-2016, Biles ainda pode disputar o pódio da ginástica artística em cinco finais: solo, salto, trave, barras assimétricas e individual geral.