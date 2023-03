Silvio Romero sente desconforto na coxa e é dúvida para Clássico-Rei decisivo

O atacante argentino Silvio Romero sentiu um desconforto na região posterior da coxa direita e é dúvida no Fortaleza para o Clássico-Rei desta quarta-feira (29). O experiente jogador de 34 anos sentiu o desconforto na partida entre Fortaleza e Ferroviário, disputada no último sábado (25) na Arena Castelão.

De acordo com a assessoria de comunicação do Fortaleza, Romero realizou exames nesta segunda-feira (27) e está sendo acompanhado pelo Departamento Médico do clube, tendo inclusive iniciado o tratamento. Ainda não há confirmação se o atacante terá condições de ir a campo no duelo contra o Ceará nesta quarta-feira, pelas semifinais da Copa do Nordeste.

Embora reserva na equipe de Juan Pablo Vojvoda, o camisa 18 do Leão tem sido utilizado com frequência, principalmente na Copa do Nordeste. Dos nove jogos disputados pelo Fortaleza na atual edição da competição, Romero foi utilizado em sete. Ao todo, o argentino disputou 14 jogos na temporada 2023 e marcou quatro gols.

SITUAÇÃO DO DEPARTAMENTO MÉDICO DO FORTALEZA

Segundo o último boletim do Departamento Médico do Fortaleza, estavam em tratamento Pedro Rocha (pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo), Lucas Esteves (estiramento muscular na coxa esquerda), Guilherme (contusão na coxa esquerda) e João Ricardo (lesão muscular no adutor da coxa esquerda). Tinga estava em transição após estiramento muscular na panturrilha direita.

CLÁSSICO-REI DECISIVO

Fortaleza e Ceará entram em campo nesta quarta-feira (29), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar as semifinais da Copa do Nordeste 2023. A vaga na grande final da competição será decidida em jogo único. Sport e ABC disputam a outra vaga na decisão do torneio regional.