Sorteio da Copa Sul-Americana de 2023 ocorre hoje (27); veja potes, onde assistir e premiação

O sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2023 ocorre nesta segunda-feira (27). O evento, marcado para 21h (de Brasília), em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, define os adversários do Fortaleza na competição. O início do torneio será em 5 de abril.

Além da equipe cearense, os demais representantes nacionais são: América-MG, Botafogo, Goiás, RB Bragantino, Santos e São Paulo. A classificação leonina para a Sula foi conquistada após eliminação para o Cerro Porteño-PAR, pela 3ª fase eliminatória da Libertadores.

Na história, o Fortaleza participou apenas uma vez, em 2020. Na época, com outro regulamento, foi eliminado na 1ª fase após uma derrota e uma vitória para o Independiente-ARG, com critério de 'gol fora'.

Vale ressaltar: pelo regulamento atual, não enfrenta adversários do mesmo país. Logo, todos os compromissos do time de Vojvoda serão realizados contra adversários estrangeiros.

Regulamento do sorteio

Ao todo, a fase de grupos da Copa Sul-Americana conta com 32 clubes. No sorteio, serão divididos em quatro potes, através da posição dos participantes no ranking da Conmebol - o Fortaleza fica no pote 4 por conta da participação via Libertadores. Assim, cada chave terá uma equipe de cada pote.

O líder da chave avança direto às oitavas de final. Já o 2º colocado se classifica para um playoff, em que enfrenta um dos terceiros colocados da Libertadores, em busca de sequência no mata-mata.

Divisão de potes da Copa Sul-Americana

Pote 1: São Paulo , Santos , Peñarol (URU), LDU (EQU), Estudiantes (ARG), San Lorenzo (ARG), Emelec (EQU) e Santa Fé (COL).

, , Peñarol (URU), LDU (EQU), Estudiantes (ARG), San Lorenzo (ARG), Emelec (EQU) e Santa Fé (COL). Pote 2: Botafogo , RB Bragantino , Guaraní (PAR), Universitario (PER), Tolima (COL), Newell's Old Boys (ARG), Defensa y Justicia (ARG) e Palestino (CHI).

, , Guaraní (PAR), Universitario (PER), Tolima (COL), Newell's Old Boys (ARG), Defensa y Justicia (ARG) e Palestino (CHI). Pote 3: América-MG , Goiás , Blooming (BOL), Univ. César Vallejo (PER), Oriente Petrolero (BOL), Danubio (URU), Tigre (ARG) e Estudiantes de Mérida (VEN).

, , Blooming (BOL), Univ. César Vallejo (PER), Oriente Petrolero (BOL), Danubio (URU), Tigre (ARG) e Estudiantes de Mérida (VEN). Pote 4: Fortaleza, Gimnasia y Esgrima (ARG), Tacuary (PAR), Academia Puerto Cabello (VEN), Audax Italiano (CHI), Millonarios (COL), Huracán (ARG) e Magallanes (CHI).

Premiação da Copa Sul-Americana

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,7 milhões) + US$ 100 mil (R$ 525 mil) por vitória;

Oitavas de final: US$ 550 mil (R$ 2,9 milhões);

Quartas de final: US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões);

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,2 milhões);

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões);

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 26,25 milhões).