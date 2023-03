Fortaleza goleia Ferroviário, Lucero brilha e tricolor garante vaga na semi da Copa do Nordeste

Fortaleza e Ferroviário se enfrentaram neste sábado (25), às 16h30 no Castelão e o tricolor levou a melhor. Com dois gols de Lucero, um de Hércules e um de Thiago Galhardo para encerrar o placar, o Leão garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Nordeste.

PRIMEIRO TEMPO

Na primeira etapa da partida o Fortaleza já entrou em campo buscando resolver o jogo. Logo aos sete minutos, Lucero já tinha marcado dois para o tricolor. Porém, o fato de já ter dois gols a favor, não deixou a equipe do Fortaleza satisfeita. O time comandado por Vojvoda continuou pressionando o Feroviário e mostrando que queria mais até o gol do volante Hércules sair. O Tubarão da Barra não conseguiu criar oportunidades e apenas tentava se defender.

SEGUNDO TEMPO

Na segunda etapa, o técnico Paulinho Kobayashi iniciou com três peças novas, porém, mudanças essas que não surtiram muito efeito. O atacante Erick Pulga, destaque da equipe coral, entrou apenas no segundo tempo, mas não teve uma boa atuação. A equipe do Fortaleza estava muito atenta na partida e não permitiu que o Ferroviário criasse oportunidades, assim como no primeiro tempo. O contrário aconteceu, Thiago Galhardo, que também entrou no segundo tempo, ampliou para o tricolor e marcou o quarto e último gol da partida.

AO VIVO NA VERDINHA

Fortaleza x Ferroviário | Ficha técnica

Competição: Copa do Nordeste - jogo único das quartas de final.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE.

Data: 25/03/23 (domingo).

Horário: 16h30 (horário de Brasília).

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima/PE

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior/PE e Humberto Martins Dias Silva/PE

Transmissão: Rádio Verdes Mares

