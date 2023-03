Grande fase de Lucero resulta em goleada e classificação incontestável do Fortaleza

Avassaladora e incontestável. Assim foi a classificação do Fortaleza às semifinais da Copa do Nordeste, após a goleada por 4 a 0 sobre o Ferroviário, na tarde deste sábado (25), na Arena Castelão. A partida teve a marca do jogador que vive melhor momento no elenco leonino: Juan Martín Lucero.

Em grande fase, o camisa 9 marcou dois gols logo no começo do jogo e, em menos de 7 minutos de partida, já havia encaminhado a vitória - e vaga - leonina.

Esta foi, aliás, a 2ª partida seguida que ele marcou gols relâmpagos (contra o Santa Cruz, balançou as redes com 30 segundos).

Agora, chegou a 9 gols marcados na temporada - 5 nos últimos 5 jogos - e assumiu de forma isolada a artilharia do Tricolor no ano. Se antes havia dúvidas sobre a titularidade do argentino, agora não há nenhuma. Lucero pede passagem e cresce a cada jogo.

COMPLEMENTO DA VITÓRIA

Legenda: Hércules fez gol e teve grande atuação contra o Ferroviário Foto: Thiago Gadelha/SVM

Lucero roubou a cena de tal forma que mesmo quando não marcou, participou. Foi dele o passe para Hércules marcar o 3º gol, ainda antes do intervalo, em resultado parcial que refletiu o controle e superioridade do Fortaleza em campo e preimou o camisa 35, que fez grande partida e foi outro destaque do jogo.

Paulinho Kobayashi tentou mudar o Ferroviário para a etapa final, mas nada capaz de oferecer maiores perigos ao gol defendido por Fernando Miguel, que neste jogo teve a proteção de 3 zagueiros - Ceballos, Benevenuto e Titi.

Houve tempo ainda para tirar a "zika" de Thiago Galhardo. Há seis jogos sem marcar, o atacante ficou marcado por ter perdido pênalti e chances claríssimas contra o Cerro Porteño pela Libertadores, o camisa 91 reencontrou o caminho das redes aos 27 minutos, após grande lançamento de Caio Alexandre.

MELHOR CAMPANHA

Incontestavelmente superior no confronto contra o Tubarão da Barra, o Fortaleza agora espera o vencedor de Ceará x Sergipe para saber quem enfrentará na semifinal.

Vale lembrar que, por ter melhor campanha em pontos, o Tricolor será o mandante do duelo, independente do adversário.