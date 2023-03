Fortaleza x Ferroviário ao vivo: acompanhe em tempo real

Fortaleza e Ferroviário se enfrentam neste sábado (25), às 16h30 no Castelão, em jogo único das quartas de final da Copa do Nordeste.

AO VIVO NA VERDINHA

Fortaleza x Ferroviário | Acompanhe em tempo real

Como chegam

O Tricolor do Pici vem de goleada imposta ao Santa Cruz por 4 a 0 em Recife, terminando a 1ª Fase como vice-líder do Grupo A com 18 pontos.

Já o Ferroviário, foi derrotado pelo Náutico por 3 a 2, encerrando a fase de classificação na 3ª colocação com 13 pontos.

Pelo regulamento, se as equipes empatarem em jogo único no Castelão, a vaga será definida nos pênaltis.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Fortaleza:

Fernando Miguel; Dudu, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Calebe; Lucero e Thiago Galhardo. Técnico: Vojvoda

Ferroviário:

Douglas Dias; Negueba, Éder Lima, Roni Lobo e Mattheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes e Thiaguinho; Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

Fortaleza x Ferroviário | Ficha técnica

Competição: Copa do Nordeste - jogo único das quartas de final.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE.

Data: 25/03/23 (domingo).

Horário: 16h30 (horário de Brasília).

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima/PE

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior/PE e Humberto Martins Dias Silva/PE

Transmissão: Rádio Verdes Mares