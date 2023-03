Marcelo Paz anuncia renovação com zagueiro Titi até 2024

O Fortaleza Esporte Clube, através das redes sociais, anunciou a renovação de contrato do zagueiro Titi com o clube. O vínculo do jogador com o clube agora vai até o final de 2024 com opção de renovação por mais um ano.

O TITI FICA! 🦁



Nosso camisa 4 renovou com o Fortaleza até o fim de 2024, com opção de renovação por mais um ano.



Experiente e um grande líder do elenco, nosso zagueiro conquistou grandes feitos pelo Leão do Pici e continuará conosco para os desafios que estão por vir!



Vamos… pic.twitter.com/baiRRNOYmw — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) March 25, 2023

"Jogador importantíssimo, vencedor, um dos capitães da equipe, um cara muito integrado com o Fortaleza Esporte Clube. Quero parabenizar o Departamento de Futebol pelo processo e agradecer ao Titi pela preferência de querer ficar no Fortaleza, pela escolha de permanecer com a nossa camisa. Juntos, vamos atrás de novas conquistas", destaca o Presidente Marcelo Paz.

Nos últimos dias, a equipe do Bahia havia demonstrado interesse no zagueiro do Fortaleza e, conforme confirmado pelo próprio Marcelo Paz, as conversas haviam sido feitas com o próprio jogador, sem contato com a diretoria do clube cearense.

NÚMEROS PELO FORTALEZA

O zagueiro chegou no tricolor em 2021, após temporadas na Turquia. Atualmente Titi tem pelo Fortaleza 122 jogos, cinco gols e três assistências, além de dois títulos estaduais e um regional.

Na temporada de 2023 o jogador já disputou a pré-Libertadores e após não se classificar ainda tem pela frente a CONMEBOL Sudamericana, Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro.