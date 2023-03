Bahia tem interesse em contratação de zagueiro Titi, do Fortaleza

O Bahia tem interesse na contratação de Titi, do Fortaleza. O zagueiro de 35 anos tem contrato com o Leão até o fim da temporada de 2023. A informação foi divulgada pelo Info Bahêa.

O Diário do Nordeste apurou, junto ao departamento de futebol, que o clube não recebeu nenhuma oferta oficial. Em caso de proposta, a liberação será apenas com pagamento da multa rescisória.

Na equipe desde o início de 2021, Titi é um dos capitães do elenco leonino. Ao todo, foram 122 partidas, com cinco gols e três assistências. No ano vigente, somou 14 jogos, principalmente como titular.

Vale ressaltar que a posição é uma das prioridades do Fortaleza no mercado. No momento, busca mais alternativas para o setor, com foco em um zagueiro que possa atuar pelo lado esquerdo da defesa - mesma característica de Titi.

No plantel, os demais nomes são: Benevenuto, Emanuel Brítez, Brayan Ceballos e Habraão. O lateral-direito Tinga também atua quando o esquema recebe variações, como o 3-5-2.

Relação com Bahia

Titi é tido como ídolo na história recente do Bahia. Ao todo, foram 262 partidas e três títulos. Liderança importante em campo, tem muita identificação com a torcida, em passagem que durou entre as temporadas de 2011 e 2015.

A saída ocorreu após uma proposta do Kasimpasa, da Turquia. Na ocasião, entrou em acordo com o clube para aceitar a transferência internacional. No exterior, também pelo futebol turco, ainda defendeu o Bursaspor e o Goztepe - a volta ao Brasil foi justamente após a oferta do Fortaleza.

Revelado pelo Internacional, é natural de Pelotas-RS. Na carreira, também teve passagens por Vasco e Náutico.