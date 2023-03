Vojvoda projeta clássico com Ferroviário: 'é um bom time, temos que estar atentos'

No sábado (25), o Fortaleza enfrenta o Ferroviário, às 16h30 no Castelão em jogo das quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será em jogo único e o Leão será mandante no clássico por ter melhor campanha.

E o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou o confronto com o Tubarão da Barra, alertando que da qualidade do adversário, que o Leão precisa estar muito atento.

“Isso de ser jogo único, temos que estar com muita atenção. Sabemos que estamos no mundo do futebol, que é um esporte que muitas vezes tem essa dificuldade. O Ferroviário é um bom time, que tem bons jogadores e temos que prestar muita atenção. É um jogo que define uma passagem para a semifinal, temos que estar atentos e fazer as coisas bem”, analisou Vojvoda.

Velhos conhecidos

O treinador leonino afirmou que os dois clubes se conhecem bem - já fizeram a semifinal do Cearense com um empate e uma vitória do Fortaleza - e que o momento é de planejar a partida.

“Conhecemos eles, eles nos conhecem também. Vai ser um jogo muito disputado, temos que assumir com responsabilidade, mas para isso temos que descansar e planejar a partida a partir de amanhã”, afirmou.