Brítez é desfalque do Fortaleza contra Ferroviário pela Copa do Nordeste

O zagueiro argentino Emanuel Brítez é desfalque do Fortaleza contra o Ferroviário, neste sábado (25), às 18h30, na Arena Castelão, em confronto das quartas de final da Copa do Nordeste. O defensor recebeu o 3º cartão amarelo na vitória diante do Santa Cruz, fora de casa, nesta quarta-feira (22).

Assim, o atleta está suspenso. No Pici desde julho de 2022, disputou 10 jogos na temporada vigente.

Pelo regulamento do torneio regional, o time leonino tem o mando de campo na etapa eliminatória. No confronto, em caso de empate no tempo normal, a decisão será definida através dos pênaltis.

Brítez é julgado no STJD

Brítez foi julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e recebeu um jogo de suspensão por conta da expulsão contra o Náutico, em 26 de fevereiro. Com uma partida cumprida - no Clássico-Rei - o zagueiro de 30 anos não tem nenhuma situação pendente.

O cartão vermelho foi aos 41 minutos do 1º tempo. Na ocasião, o defensor cometeu um pênalti em Jael e foi expulso pelo árbitro Paulo José Souza Mourão (MA). Apesar de atuar com um a menos, o Fortaleza venceu o rival por 2 a 1, no estádio Presidente Vargas (PV), pela Copa do Nordeste.