Fortaleza x Náutico ao vivo: acompanhe em tempo real

O Fortaleza encara o Náutico em jogo antecipado da 7ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo deste domingo (26) será no Estádio Presidente Vargas, às 19h (de Brasília).

Sob comando de Juan Pablo Vojvoda, o Tricolor do Pici quer manter a boa sequência e a liderança no Nordestão. O Fortaleza é o priemiro do Grupo A com 12 pontos, acumulando quatro vitórias e uma derrota.

Acompanhe em tempo real

Além do torneio regional, a equipe se divide entre Campeonato Cearense e a Libertadores. Já garantiu vaga na semifinal do estadual e encara o Deportivo Maldonado em busca de avançar de fase na disputa internacional.

Com a agenda cheia, o técnico argentino deve poupar alguns jogadores para o duelo de volta da Liberta, no próximo dia 2, na Arena Castelão.

Já o Náutico vem embalado pelo resultado positivo diante do Vitória. O time pernambucano aplicou 3 a 2 na casa do adversário. O resultado garantiu o 2º lugar do Grupo B, com a mesma pontuação do Ceará, que é líder. Caso vença, a equipe assume a ponta e dá passo importante para avançar na competição.

No entanto, o grupo chega para a disputa com o time reserva. O foco maior do Timbu é a Copa do Brasil e, por isso, o técnico Dado Cavalcanti sequer viajou com o grupo para o duelo na capital cearense.

ONDE ASSISTIR

A partida tem transmissão ao vivo da Rádio Verdinha (AM 810), canal Nosso Futebol e tempo real do Diário do Nordeste.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza | João Ricardo; Dudu, Brítez, Ceballos e Lucas Esteves; Zé Welison, Lucas Sasha, Calebe e Yago Pikachu; Lucero e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

João Ricardo; Dudu, Brítez, Ceballos e Lucas Esteves; Zé Welison, Lucas Sasha, Calebe e Yago Pikachu; Lucero e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Náutico | Bruno Lopes; Diego Ferreira, Anilson, Odivan e Alan Cardoso; Matheus Cocão, Nathan e Régis Tosatti; Fernando Neto, Jael e Kauan Muniz. Técnico: Pedro Gama.

Fortaleza x Náutico | Ficha técnica