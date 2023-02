Vojvoda avalia empate do Fortaleza com Deportivo Maldonado na Libertadores: 'partida com muita luta'

O Fortaleza enfrentou o Deportivo Maldonado em jogo duro no Estádio Domingo Burgueño, no Uruguai. No duelo desta quinta-feira (23), válido pela Libertadores, as equipes ficaram no empate sem gols. Técnico do Tricolor do Pici, Juan Pablo Vojvoda avaliou o jogo e ressalta equilíbrio entre as equipes.

“É uma partida de Copa Libertadores, onde a equipe local sempre toma iniciativa nos primeiros minutos. No segundo tempo, fizemos um pouco do jogo que nós queríamos, com posse de bola. Mas foi uma partida muito parelha, com poucas situações de gol. Tivemos um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de finalizações não muito claras. Mas foi uma partida onde se jogou muito, tanto o rival como nós. Há muito jogo... Todos queremos estar na próxima fase da Libertadores”, avaliou o técnico argentino.

Vojvoda ressalta empenho do time na busca por melhoria. O treinador também avalia o time adversário e projeta um segundo jogo difícil. A partida decisiva acontecerá no próximo dia 2 de março, na reabertura da Arena Castelão.

“Sempre estamos na busca de melhorar nosso jogo. Sabíamos que seria uma partida com muita luta, como foi. E bom, ainda há 90 minutos onde teremos que fazer uma boa estratégia e recuperar bem, temos um jogo domingo. E, a partir deste domingo, pensar no próximo que será um jogo da volta difícil, mas também estamos com as possibilidades muito abertas."

"(Sobre o Depor) Tem jogadores importantes, havíamos analisado vários. São jogadores de 1ª divisão, que estão jogando a Libertadores. Também temos os nossos. É a competição de mais alto nível no continente, então é lógico que há jogadores importantes”, concluiu o técnico.

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (26), quando enfrenta o Náutico em jogo da Copa do Nordeste. O duelo será às 19h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: