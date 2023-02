Fortaleza arranca empate no Uruguai sem brilho e leva decisão da Libertadores para Castelão

O Fortaleza empatou sem gols com o Deportivo Maldonado-URU, no Uruguai, nesta quinta-feira (23), pelo jogo de ida da 2ª fase eliminatória da Libertadores. O saldo: leva a decisão para a Arena Castelão na próxima quinta (2), às 21h. Com a certeza de que precisa (e pode) jogar mais e melhor.

Em terras estrangeiras, um time que sentiu um pouco o peso da competição, começou no jogo mal e até foi salvo pelo árbitro de vídeo (VAR) após falha geral da defesa. O impedimento eviou o pior aos 21 do 1º tempo, em gol de Toledo.

A superioridade técnica previamente analisada não existiu no início e demorou para aparecer na volta do intervalo. Da tensão, cresceu quando tentou trabalhar com mais cautela e até neutralizou os pontos fortes do rival uruguaio. No fim, a classificação surge possível, mas o Maldonado-URU exige cuidados.

O que não funcionou?

Legenda: O Fortaleza demorou a encaixar a marcação pelas laterais do campo no Uruguai Foto: Felipe Cruz / Fortaleza

O Fortaleza se apresentou no 4-4-2, com Hércules e Pochettino abertos. Defensivamente, esteve muito espaçado, sem encaixar a marcação e perdendo nas laterais contra Fernández e Spinelli. Ofensivamente, teve muita dificuldade para organizar a criação e municiou pouco Thiago Galhardo.

Um retrato que mudou com nova postura no 2º tempo, de pressão pós-perda e mais toques de bola. Terminou o jogo no 4-2-3-1, com Lucero de atacante, Calebe na armação e Dudu e Guilherme como pontas - um time bem diferente do que foi utilizado até o momento. Coletivamente, melhorou, mas ainda foi pouco para ser soberano e ter a vitória.

Resultado é positivo

Pelo caráter eliminatório, o resultado é positivo. O Fortaleza deixa o Uruguai com um empate e a missão de resolver tudo dentro de casa, com apoio dos torcedores na Arena Castelão. É o mesmo cenário que o Atlético-MG irá encontrar, por exemplo, após empate sem gols com o Carabobo-VEN.

Pelo futebol, a sensação de uma partida ruim predomina, no entanto, quando ‘se encontrou’ em campo, o time cearense criou as principais chances. A equipe é, sim, superior, mas precisa imprimir essa intensidade para não se complicar no jogo de volta. Toledo e Spinelli são as armas do Maldonado-URU.

Escalações

Deportivo Maldonado-URU | Reyes; Cotugno, Ferreira, Cayetano e Alfaro (Nuñez); Píriz, Darias. Queiróz, Tomás Fernández (Matias) e Toledo (Romero); Spinelli (Camarda). Técnico: Fabián Coito.

Fortaleza | Fernando Miguel; Tinga, Titi, Benevenuto e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules (Calebe) e Pochettino (Guilherme); Romarinho (Dudu) e Thiago Galhardo (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Deportivo Maldonado-URU 0x0 Fortaleza | Ficha técnica

Competição: Libertadores - jogo de ida da 2ª fase eliminatória

Data: 23 de fevereiro de 2023, quinta-feira.

Local: Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.

Horário: 21h (de Brasília).

Cartões amarelos: Lucas Sasha, Caio Alexandre e Tinga (Fortaleza); Píriz e Queiróz (Maldonado).

Árbitro: Carlos Betancur (COL).