Thiago Galhardo, Pochettino e mais: confira os protagonistas do Fortaleza no início de 2023

O Fortaleza Esporte Clube disputou 11 jogos na temporada de 2023. Com muita expectativa para a sequência do ano após a manutenção do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e mais de R$ 15 milhões em reforços, a equipe faz ajustes em campo e busca definir os protagonistas do elenco.

Neste início de temporada, um nome do elenco tem se destacado de forma especial: Thiago Galhardo. O atacante de 33 anos, que chegou no decorrer da temporada 2022, é o artilheiro do Leão em 2023. O jogador disputou 11 jogos com a camisa tricolor na temporada e já soma seis gols marcados.

ARTILHEIROS DO FORTALEZA EM 2023

Thiago Galhardo | 6 gols Silvio Romero | 2 gols Hércules | 2 gols Yago Pikachu | 2 gols Lucas Crispim | 1 gol Sammuel | 1 gol Lucero | 1 gol Romarinho | 1 gol Pochettino | 1 gol Pedro Rocha | 1 gol Benevenuto | 1 gol Titi | 1 gol Caio Alexandre | 1 gol

Outro atleta que tem se destacado neste início de temporada é o recém-contratado Tomás Pochettino. O argentino de 27 anos ganhou a vaga de titular e tem sido peça fundamental no esquema de seu compatriota Juan Pablo Vojvoda. Em sete jogos disputados, Pochettino soma um gol e quatro assistências.

"GARÇONS" DO FORTALEZA EM 2023

Pochettino | 4 assistências Caio Alexandre | 2 assistências Lucas Esteves | 1 assistência Dudu | 1 assistência Tinga | 1 assistência Bruno Pacheco | 1 assistência Yago Pikachu | 1 assistência Sammuel | 1 assistência Lucas Crispim | 1 assistência Lucero | 1 assistência Thiago Galhardo | 1 assistência

Alguns nomes ofensivos contratados pelo Fortaleza para a temporada 2023 ainda não participaram diretamente de gols, como é o caso dos atacantes Júnior Santos e Guilherme, que disputaram poucas partidas até o momento.