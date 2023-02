Fortaleza faz doação para construção de campo no Uruguai

A diretoria do Fortaleza realizou a doação de US$ 500 (cerca de R$ 2,5 mil) para o Montevideo City Torque, da 1ª divisão nacional do Campeonato do Uruguai. O valor será destinado para a construção de um campo voltado para a comunidade local. A situação foi revelada pela equipe uruguaia.

“Agradecemos ao Fortaleza, que em sua visita, doou US$ 500,00 para a Fundação City na Comunidade. A doação será destinada para o telhado e a finalização do campo para a comunidade, que serão utilizadas pelas escolas locais”, divulgou através de conta oficial nas redes sociais.

A delegação tricolor esteve no país para enfrentar o Deportivo Maldonado-URU, pelo jogo de ida da 2ª fase eliminatória da Libertadores. Na ocasião, realizou os treinos no CT do Montevideo City.

Por conta da participação na competição da Conmebol, o Leão tem US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,5 milhões) garantidos em cotas do torneio. Em caso de classificação para a próxima fase, onde enfrenta o vencedor de Cerro Porteño-PAR e Curicó Unido-CHI, o bônus é de US$ 600 mil.