Caio Alexandre projeta jogo difícil contra o Dep. Maldonado e garante: 'vamos entregar nosso melhor'

Meia do Fortaleza, Caio Alexandre projeta uma segunda partida complicada diante do Deportivo Maldonado. No jogo de ida da Libertadores, as equipes ficaram no empate sem gols, no Uruguai. O jogo decisivo será na reabertura da Arena Castelão, no dia 2 de março.

“Esperamos um jogo difícil também. Mas sabemos que no nosso campo teremos o apoio da nossa torcida. Sabemos que vamos entregar nosso melhor. Foi uma partida difícil, muito igual, disputa, jogo por cima. Conseguimos controlar um pouco o jogo ao final do 1T. No 2T, também tivemos mais a bola. Agora é trabalhar forte durante a semana, escutar o que o professor tem a nos falar, para fazermos uma grande partida”, disse o jogador.

Para o duelo, o jogador destaca a necessidade da concentração e pés no chão. O Tricolor precisa da vitória para avançar de fase no torneio internacion

“Teremos que estar muito concentrados, com muita humildade. Tivemos dificuldade aqui, mas o visitante também vai encontrar dificuldade conosco. Temos que ter os pés no chão para podermos fazer uma grande partida e sair com o resultado positivo”, concluiu o jogador.

