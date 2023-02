Fortaleza x Deportivo Maldonado: veja informações sobre check-in para 2º jogo da Libertadores

O Fortaleza vai liberar os check-ins para o segundo jogo contra o Deportivo Maldonado na Libertadores a partir das 14 horas desta sexta-feira, (24). Cada plano de sócio tem um horário e data específica para realizar a confirmação da presença.

Através do site Sócio Fortaleza, os torcedores poderão garantir seus lugares até o dia 2 de março às 12h. Informações sobre a venda de ingressos para a partida ainda não foram divulgadas pelo clube.

O jogo de volta entre Fortaleza e Deportivo Maldonado está marcado para a próxima quinta-feira, (2), às 21h, na Arena Castelão. No primeiro jogo as equipes empataram sem gols e o Leão tem a oportunidade de decidir em casa quem fica com a vitória.

HORÁRIO E SÓCIOS

Conselheiro e Proprietário: (24/02) - 14h

Leão do Pici e Kids: (24/02) - 18h

Leão de Aço: (25/02) - 8h

Leão Fiel, Interior e Leão da Galera: (25/02) - 14h