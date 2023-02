Fortaleza roda elenco, encaminha classificação na Copa do Nordeste e foca na Libertadores

O Fortaleza venceu o Náutico por 2 a 1, neste domingo (26), no estádio Presidente Vargas (PV), em compromisso que antecede a decisão eliminatória pela Libertadores. Era o time superior, se apresentou assim e construiu o placar no 1º tempo. No fim, encaminhou classificação às quartas da Copa do Nordeste e ainda descansou parte dos titulares para o Deportivo Maldonado-URU.

O detalhe: ficou com um a menos por mais de 50 minutos, devido à expulsão de Brítez durante o 1º tempo. A estratégia de Vojvoda mudou, partindo para o esquema 4-4-1, mas a vitória chegou sem mais sustos - o Náutico também estava com a escalação alternativa.

Com 15 pontos e líder do Grupo A, restando duas rodadas, pode se classificar matematicamente com qualquer tropeço de CRB ou Sampaio Corrêa. Hoje, o time do Maranhão fecha o G-4 com sete.

Legenda: O Fortaleza é o líder do Grupo A, com 15 pontos e 83,3% de aproveitamento Foto: reprodução / SrGoool

Rodízio do elenco

O Fortaleza poupou os titulares do empate sem gols com o Deportivo Maldonado-URU, no Uruguai. A escalação é possível pela força do elenco e o nível das reposições. Enfrentar o Náutico assim, além de descansar o plantel, dá confiança para peças como Lucero e Romero, que marcaram.

Legenda: Recuperado de lesão, o meia Lucas Crispim teve boa atuação pelo Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O funcionamento original era o 4-4-2, o mesmo dos três últimos jogos, quando venceu Bahia e CSA. De surpresas, a boa movimentação de Lucas Crispim na criação e Sammuel como lateral-esquerdo.

No aspecto individual, Pikachu se destacou com duas assistências. O coletivo foi superior e diminuiu o ritmo com 10 em campo, quando cedeu mais a bola no 2º tempo - apesar de desperdiçar muitas oportunidades para ampliar. O gol sofrido de Jael, em pênalti, aos 49, é fruto de uma imprudência de Benevenuto - o time suportou o volume.

Foco na Libertadores

Fernando Miguel, Tinga, Titi, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Pochettino, Hércules, Thiago Galhardo e Romarinho. Todos assistiram a vitória contra o Náutico do banco de reservas. A folga foi encerrada apenas para Lucas Sasha e Benevenuto após a expulsão de Brítez, já na volta do intervalo.

O foco é na próxima quinta-feira (2), às 21h, na Arena Castelão. Contra o Deportivo Maldonado-URU, o time cearense tentará a classificação à 3ª preliminar da Libertadores, mais perto da fase de grupos e garantido na Sul-Americana. O elenco reduziu o desgaste e ganhou moral para a partida.