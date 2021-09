Sesa aprova mudanças e libera retorno do público aos estádios; Fortaleza x Atlético-GO terá torcida

O trabalho conjunto entre Ceará, Fortaleza e Federação Cearense de Futebol (FCF) ocorreu rápido e foi efetivo. Em menos de 24 horas, as adequações solicitadas pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) foram realizadas e o protocolo desenvolvido para retorno do público aos estádios foi oficialmente aprovado.

Com isso, o jogo entre Fortaleza x Atlético-GO, às 17 horas deste sábado (2), está confirmado como o primeiro evento-teste com a presença de torcida. O confronto entre Ceará x Internacional, na quarta-feira (6), será o segundo evento-teste.

Através de nota oficial, a Sesa afirmou que "todas as adequações solicitadas pela Sesa no protocolo apresentado pelo clube e pela Federação Cearense de Futebol foram cumpridas. Nesta quinta-feira, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) retificou ofício anterior, comunicando que acataria a decisão técnica da Sesa para a realização da partida com público".

Agora, o Fortaleza divulgará, de forma oficial, como realizará o processo de check-in aos sócios, bem como a venda de ingressos aos seus torcedores. O presidente Marcelo Paz já explicou, com exclusividade ao Sistema Verdes Mares, como ocorrerá o processo.

Nesta primeira partida, serão 6.200 torcedores, sendo 200 em camarotes e 6 mil ingressos (divididos entre 5.00 para sócios-torcedores e mil que serão colocados à venda).

Bastidores agitados

A quinta-feira (30) foi de muita movimentação nos bastidores para o cumprimento de todas as adaptações que foram recomendadas pela Sesa dentro do prazo. Afinal, os ajustes deveriam ser enviados até às 23h59 desta quinta-feira (30), para o órgão decretar se haveria público ou não no duelo entre Fortaleza x Atlético-GO, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os trabalhos iniciaram ainda na noite de quarta-feira (29) e todas as ressalvas no documento foram realizadas. Logo pela manhã de quinta, foram encaminhadas ao orgão do Governo do Estado.

Pela tarde, a espera era pelo documento de anuência da Secretaria Municipal de Saúde assumindo o compromisso em fiscalizar e monitorar os participantes residentes em Fortaleza, pelo período de 14 dias, que foi também encaminhado à Sesa.

Posição da Secretaria de Saúde

Inicialmente, através de nota oficial, a Secretaria de Saúde havia afirmado que "a Análise Preliminar evidenciou não conformidades com alguns itens contidos no Protocolo de Eventos-Testes publicado pela Sesa e no atual decreto do Governo do Ceará de medidas de isolamento social contra a Covid-19 e liberação de atividades".

Porém, agora, garantiu a liberação. Veja nota oficial

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informa que emitiu parecer com autorização para a realização do evento teste entre Fortaleza Esporte Clube e Atlético Clube Goianiense, neste sábado, 2 de outubro de 2021, na Arena Castelão, com presença de torcedores, limitada a 10% da capacidade do estádio.

Todas as adequações solicitadas pela Sesa no protocolo apresentado pelo clube e pela Federação Cearense de Futebol foram cumpridas. Nesta quinta-feira, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) retificou ofício anterior, comunicando que acataria a decisão técnica da Sesa para a realização da partida com público.

Aos participantes, fica a obrigação de comprovar junto ao realizador do evento (Fortaleza Esporte Clube) o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), assim como o uso de máscaras e distanciamento social. Somente estão autorizados a acessar o evento sem imunização completa os jogadores, comissões técnicas e profissionais de imprensa, que deverão comprovar a aplicação da primeira dose e estar testados com antígeno ou RT-PCR negativo em prazo máximo de 48 horas antes do evento.