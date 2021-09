Presidente do Fortaleza comemora retorno do público e detalha protocolo para evento teste

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, comemorou a volta do público nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, após reunião do Conselho Técnico de clubes nesta terça-feira (28). Em entrevista ao programa Show de Bola, na Verdinha, o mandatário tricolor classificou a reunião como proveitosa, pela liberação de público após 18 meses e detalhou o protocolo a ser seguido pelo Fortaleza, caso o público seja liberado para a partida contra o Atlético/GO, no sábado (2), às 17 horas, no Castelão.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza A reunião foi proveitosa para aprovar o retorno do público, o que eu vinha defendendo há bastante tempo. Na Série B voltou, na Série C vai voltar, voltou na Argentina, no Uruguai, na Europa. Vamos com todo cuidado, distanciamento e uso de máscaras. Faremos uma preparação cuidadosa para receber público nos estádios

Aguardando

O clube tem todo um protocolo pronto para ser implementado já no sábado, mas precisa da liberação oficial para divulgar o preço dos ingressos destinados a torcida tricolor. Marcelo Paz adiantou que serão 6.200 torcedores, sendo 200 em camarotes e 6 mil ingressos (divididos entre 5.00 para sócios-torcedores e mil que serão colocados à venda).

"O sócio terá prioridade e contará com 80% da carga de ingressos, pelo check in virtual, com todos os planos de sócios sendo contemplados. O torcedor comum que comprará ingressos, também fará a compra virtual, pois pelo protocolo não há pontos de vendas para evitar aglomeração. O torcedor precisa comprovar que tomou as duas doses da vacina a mais de 15 dias. O protocolo foi sugestão do Governo do Estado e estamos seguindo. Estamos aguardando a liberação do público pela Secretaria de Saúde para informamos os valores. Não será caro, mas também não será barato. Respeitaremos a condição financeira do povo cearense".

Evento teste

Marcelo afirmou que espera que o evento teste seja um sucesso, para que a cada jogo seja liberada uma capacidade maior do Castelão. Caso seja liberado no jogo de sábado, serão 10%.

"Queremos um vento bonito , organizado, seguro para ter mais gente no Castelão nos próximos jogos. Meu desejo é que a cada jogo essa capacidade seja ampliada. Claro que sem ultrapassar os limites de segurança sanitária. Faremos passo a paso. Primeiro com 10% e assim sucessivamente.

O Governo do Estado está nos dando um voto de confiança, será um evento teste, é muito importante lembrar disso".