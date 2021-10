Após liberação de torcida, presidente do Fortaleza faz apelo por uso de máscara e esclarece dúvidas

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, se pronunciou em vídeo, na noite desta quinta-feira (30), logo após a aprovação do protocolo para liberar público no jogo entre Fortaleza e Atlético/GO, no próximo sábado (2), às 17 horas.

Ele fez um apelo à torcida tricolor pelo cumprimento de todas as medidas de proteção sanitárias, como o distanciamento social e o uso de máscaras.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza Eu venho aqui pedir ao torcedor do Fortaleza todo o cuidado para que a gente faça um grande evento. organizado, seguro, que possa transmitir boas imagens a quem acompanha, que vocês sabem que é importante o distanciamento social, o uso da máscara o tempo todo no jogo, e todos os cuidados do protocolo que se tornou necessário para que a gente possa voltar.

Em seguida, Paz elogiou o esforço para a liberação do público no jogo do Fortaleza e esclareceu dúvidas quanto ao comparecimento da torcida.

"O esforço foi conjunto, das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, do Ministério Público. Foram muitos atores para que fosse tudo liberado com o devido cuidado. Serão somente 6 mil vagas, com o torcedor do Fortaleza sendo um privilegiado por ser o primeiro do Estado neste momento de retorno. Vamos fazer um grande evento, e o torcedor só poderia ir se tiver duas doses, ou uma na Janses. Crianças não poderão ir ao jogo por não terem sido vacinadas. Seremos extremamente rigidos neste momento de retorno para este evento passar no teste e tenhamos mais público dos próximos jogos do Fortaleza".

Veja vídeo